潤寅詐貸470億餘元，負責人王音之一審遭重判28年，全案目前在高等法院審理中。台北地檢署另發現，王女2019年潛逃出境前，另假借叫貨名義借款2000萬元不還，再依詐欺罪將起訴，另處分王的丈夫楊文虎不起訴。債主就楊的部分提起再議，台灣高檢署駁回，全案確定。

北檢調查，王音之在2019年5月間，向富合源開發有限公司聲稱，潤寅與上市公司台化合作，要向台化進貨銷往中東，商借2000萬元，但沒多久潤寅就倒閉，王音之與楊文虎也逃亡海外。

富合源驚覺受騙，怒告夫妻倆詐欺。王音之雖辯稱借錢當下確實是要進貨，但因財務問題有其他考量，才挪為他用，但檢察官不採信，仍將她起訴；至於楊文虎部分，檢察官並認為，他並未參與，遂依罪嫌不足處分不起訴。

富合源開發認為楊文虎應也有責任，因此就楊不起訴部分提起再議，不過，高檢署認為全案已調查完備，因此駁回再議，全案確定。