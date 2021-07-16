足壇的世界球王梅西(Lionel Messi)剛率領阿根廷國家隊拿下美洲盃冠軍，對今年度來說他收穫滿滿，外界都點出他非常有機會拿下金球獎，而他也剛與老東家西甲聯賽的巴塞隆納完成續約，足球生涯可說是一路順遂。

BREAKING | 🚨

🔸There was a bomb threat at Fisherton airport Argentina.



🔹Lionel Messi's plane was scheduled to take off from that airport in order for him to go on vacation.



🔸The appropriate protocol was done and the air terminal was evacuated. pic.twitter.com/PtT6bQfSyl — infosfcb (@infosfcb) July 13 2021

不過就在前陣子他與家人出遊度假前發生了嚴重意外，原本他的計畫是從阿根廷直接飛往美國邁阿密度假，並帶著全家人一起，沒想到的是，在這期間梅西遇到了炸彈驚魂，過程非常可怕，還好梅西一家人並沒有面臨危險，也成功出遊。

一名男子聲稱自己在行李箱中放了炸彈，隨後機場緊急動員，命令機場所有飛機停飛，其中包含要準備載梅西一家人的私人飛機，到事件後期相關畫面也傳了出來，好在機場的臨機應變化解了一切可能發生的危險！

而梅西的私人飛機已不是第一次發生問題，在去年，他的飛機因為起落架出現問題，在返回比利時的時候，但同樣慶幸的是梅西並不在飛機上，這次事件也可說是梅西二度逃過危機，若是有炸藥或是起落架出現問題時梅西正在航行，那會有很大機率發生危險。

去年NBA傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)因為私人直升機墜毀身亡，震驚了全世界，此後大家對航行的安全都非常顧慮，深怕同樣的事件再度發生，尤其體育界的球星很常運用個人小型直升機或飛機來移動，所以這方面的問題更是引人關注，沒有人希望體育界再出現如柯比布萊恩的重大意外！