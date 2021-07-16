市場研究機構Canalys報告顯示，2021年第二季全球智慧型手機品牌市占率排名中，小米以17％市占率首次成為全球第二，僅次於三星，蘋果排名下降至第三。

小米董事長雷軍在社群網站表示，小米智慧型手機銷量首次超越蘋果，成為全球第二，這是個夢幻般的成就，也是小米發展史上的重大里程碑。雷軍透露，小米2020年斥近人民幣（下同）百億元投入研發，2021年預計更將超過130億元，公司還將進一步擴大研發團隊規模，年內招募超過5000名工程師。

雷軍指出，小米國際業務進展非常順利，進入全球100多個國家和地區的市場，境外市場的營收貢獻佔比已達一半，目前在十多個國家市場份額第一，小米已成為了一家真正的全球化公司。

此外，小米最近剛剛公布「青年工程師激勵計劃」，獎勵3904名優秀工程師，並且向122位技術專家、新十年創業者計劃首批入選者、中高層管理者，進行長達十年的新激勵計劃。