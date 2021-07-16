近年有許多外國人來台，不只當個觀光客，而是願意在此定居，其中有不少人透過社群、YT頻道，分享他們在「第二家鄉」的見聞，而多數的拍攝題材是在分享台灣的優點，但來台定居5年的英國網紅「大豐」，最近卻在新片中揭開台灣的5大缺點，強調是希望台灣更好才拍攝的，影片一曝光竟獲得台灣網友一面倒支持，覺得他是真的愛台灣，才願意中肯客觀地說出實話。

來台已經5年的英國籍網紅大豐，近日發表了新片，列出了自己認為的台灣5大缺點，首先就是薪水太低，他認為這樣會讓本地人才離開台灣發展，而又無法吸引外國人才來台，長久下來有礙台灣發展；第二，是房價太高，大豐覺得根本是「高到不可思議」，薪水沒漲價，但房子卻越來越貴，表示差不多的價錢，在國外能買到附有大庭院的透天厝，但在台灣只能買一間狀態不好的老公寓，而且國外買房政府有補助，但台灣沒有，因此直言「台灣的房價真的很可怕」。

再者，大豐覺得台灣的空污問題極需解決，點出南部尤其嚴重，認為可能是位置問題或是設置工業區所致，他表示有感受到政府想要改變這件事的作為，但會希望措施能再多一些，還表示台灣很多人會亂丟垃圾，也造成了環境汙染，讓他覺得這些人真的超不負責任，希望每個人都能多注意「我們要一個漂亮的台灣」。

最後，大豐表示台灣的交通真的很混亂，有許多不守規的駕駛，亂開車、亂停車、亂飆摩托車，直言不遵守交通規則真的非常不好，更吐露自身經歷，說他在高雄騎車快被嚇死，很多人一開車就彷彿進入自己的世界，不顧他人安全，嚴正表示：「希望台灣安全越來越好，這是最重要也是最基本的條件」，另外，大豐也說到台灣的地理位置雖然能保護自己，但讓許多外國人要回家一趟得花很多錢，像他飛回英國就要花個5、6萬，但他覺得台灣的地理位置雖然有些麻煩，不過這也沒辦法，畢竟這是無法改變的。

大豐直言台灣五大缺點的影片曝光，不但沒引發罵聲，反倒有許多台灣人支持，表示他說的至少都是事實且很中肯，「事實無誤，薪水少房價高壓垮現在的年輕人跟畢業生」、「真心愛臺灣才會把缺點說出來，人民討論反應才有改善可能」、「有褒有貶才是真正愛台灣這塊土地的人」，也肯定大豐的勇氣，覺得很少有外國人願意說出台灣的不好。