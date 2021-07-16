美國芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周四表示，今年底失業率如果跌至4.5%，聯準會就可能進行一些政策調整。

埃文斯表示，如果通膨居高不下，聯準會可能需要提前調整政策立場，「我仍然預期在2024年初升息，但如果提早一點，或許也可以，這取決於經濟的發展」。

不過，埃文斯仍然認為目前高漲的通膨數字只是暫時的，隨著進入2022年，通膨情勢將變得較為正常。

今年埃文斯在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權。

埃文斯表示，他預期美國今年經濟成長7%、明年成長3%。通膨走升的動能較預期強勁，預估到今年底核心個人消費支出（PCE）物價指數將上漲3%，但物價壓力只是暫時現象，預估明年核心PCE物價指數將回落至2.1%。

他並表示，在縮減量化寬鬆（QE）措施之前，聯準會必須看到在實現就業目標上取得更多進展。他表示，今年底可望看到就業「進一步取得實質進展」，以及聯準會至少會在未來幾次的會議上討論縮減購債的計畫。

周三聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會作證時表示，經濟情勢雖有所改善，但勞動力市場仍遠低於疫情爆發前的水準。聯準會設下的目標，是在實現充分就業和穩定物價方面「進一步取得實質進展」，但美國經濟距離這個目標仍有長路要走。但他也證實聯準會官員至少有在談論縮減資產購買的速度。