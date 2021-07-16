矽智財廠力旺(3529)今除息，配發現金股利9元，今開盤參考價1465元，早盤後股價走揚，漲幅一度逾4%、大漲60元，填息輕鬆達陣，力旺預計今年隨客戶往先進製程升級，將有效推升營運成長。

力旺OTP產品線不只有面板驅動、電源管理、指紋辨識、數位電視、機上盒和監控應用，更進入了DRAM、藍芽、影像訊號處理晶片(ISP)、WiFi、固態硬碟(SSD)控制器的量產產品，並且即將應用於CIS、通用快閃記憶體儲存(UFS)控制器和AI晶片中。

NeoPUF方面，力旺也與子公司熵碼合作，導入了工業電腦、物聯網與雲端資料處理晶片等新興應用；在MTP的發展上，新一代的 NeoMTP 已經開始帶來商機如無線充電、Type-C及MCU等在新興記憶體技術MRAM/ReRAM的發展上，各項技術也日趨成熟，長線都將反映在力旺未來的成長。

力旺2020年每股獲利9.52元，全年累積的設計定案供494個，力旺今年隨著客戶往先進製程升級，將有效推升營運規模，力旺第一季28奈米佔權利金比重14%，預計2021年年底佔比逾20%，下半年到明年也會有16奈米製程以下與NeoPUF挹注貢獻，力旺目前16奈米量產朝兩方向進展，一則為原28奈米客戶往16奈米布局，二則為新客戶新應用，至於7奈米，力旺FPGA(NeoPUF)客戶已有工程樣品，預計下半年步入量產。

另外，半導體產能緊張，晶圓持續喊漲，隨著今年晶圓代工陸續調漲，也將有助於力旺下半年權利金貢獻。