陽明（2609）預計19日召開線上法說會，包括剛結束的291.2億元現增案後續發展，及陽明第二季獲利、下半年航運市場展望都是關注焦點。

陽明近期股價波動劇烈，昨（15）日以179元收盤，較現增價182元低，今（16）日一開盤就以183元開高，一度拉升至195.5元，盤中漲幅逾7％，成交量、成交值都居個股之冠。

陽明6月營收275.37億元，月增14.56％、年增152.17％；第二季營收732.7億元，季增17.64％、年增130.18％；累計上半年營收1355.52億元，年增104.17％，6月、第二季、上半年營收同步創下新高。

累計陽明前5月稅後純益439.77億元，每股賺13.3元，法人推估陽明6月獲利表現優於5月，上半年獲利可望超過1.5個股本。

進入第3季海運旺季，陽明已連續4次調漲運費，在7月1日、15日及8月1日、15日起加收亞洲到美國及遠東到加拿大GRI費用，有助陽明的營運表現。