兩年內接連遭遇2次重大傷痛的勇士「浪花弟」克雷湯普生，如今終於看到重新上場的曙光了！勇士總教練科爾11日公開浪花弟的復原進度，除了表達浪花弟已經開始跑動訓練，更強調浪花弟受到籃網前鋒杜蘭特滿血復活相當大的鼓舞！

「杜蘭特的恢復，很顯然帶給克雷湯普生很大激勵，」科爾說，「在我看來，現在的杜蘭特跟以往沒差別，甚至跟兩年前還在勇士效力時一樣，這真的太鼓舞人心了。」杜蘭特與浪花弟同樣遭受腳跟阿基里斯腱傷勢困擾，但浪花弟複雜多了。

克雷湯普生在2019年總冠軍賽期間左膝前十字韌帶撕裂，好不容易休息了一整個球季，卻在本季開打前夕，突然在練球期間遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，讓他再次進入漫長的復健期，也造成外界認為他恐怕很難恢復到百分之百狀態印象。

「克雷湯普生正在照著復建計畫走，過去幾周他已經開始跑動訓練，我認為我們終於看到了復健盡頭，」科爾說，「一般來說，阿基里斯腱傷勢至少休息1年，他在去年11月下旬受傷，或許你可以推測他何時上場，但我們必定非常小心應對。」