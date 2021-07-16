博塔文代表夫人梁晨博士為兒童繪本翻譯家2020年為台南小朋友導讀繪本。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，斯洛伐克經濟文化辦事處16日撰文表示，斯洛伐克為感謝1年前台灣雪中送炭捐口罩，願盡棉薄之力表達對台灣支持。台南市長黃偉哲說，台南與斯洛伐克早已開展許多文化交流，希望邀請已到訪台南多次的博塔文代表夫婦，疫情穩定後再訪台南。

黃偉哲表示，去年底在台南市鹽埕圖書館盛大舉辦「斯洛伐克特展」，邀博塔文代表及夫人梁晨博士親自為市民導覽斯洛伐克文化歷史，代表夫婦也曾多次到台南左鎮及鹽埕圖書館為小朋友講讀繪本。

黃偉哲說，斯洛伐克外交部已請博塔文代表延任1年，原本今年夏天離任的他，明年才會卸任離台，「這是台南及台灣的福氣」，黃偉哲也希望邀請博塔文代表一家能在疫情穩定後再訪台南。

斯伐伐克位居中歐，以擁有眾多城堡著稱。斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表於2017年9月抵任，原任期1任4年，後改為明(2022)年離任，他致力於促進台斯兩地文化交流，夫人梁晨博士則為兒童繪本翻譯家，近年積極翻譯兩地兒童繪本予大眾認識。