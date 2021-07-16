因今年5月中起新冠肺炎本土疫情增加，也引發民眾之間一股疫苗之亂，72歲「綜藝教母」張小燕曾發文要求「給我們疫苗」，但也有部分藝人選擇坐飛機到美國接種並分享經驗。蔡依珊昨(15日)則在臉書發文，分享有人問她是否打疫苗了？她回還沒，讓朋友很驚訝，蔡依珊說：「是的，我還沒打疫苗，但我預約了」。

蔡依珊昨寫下最近心情，表示接到許多好友關心，她便決定對於自己的立場和抉擇簡單感謝做個說明，她認為每個人考量不同，但都必須為自己的選擇負責，眼見目前大家都在努力撐過疫情及尚未打疫苗的難關，「在這個前所未有的難關面前，更需要彼此扶助並繼續走下去的力量，希望我們未來能對所有的人都能多些理解及體諒，不管這些人是否曾經站在你我的對立面，讓社會更能夠和諧共存，一起來度過這個一定能克服的難關」。

蔡依珊發文。（圖／翻攝自蔡依珊 Women's Wunjo臉書）

至於她的選擇，蔡依珊說：「前陣子殘劑登記的時候我就已經去預約了，這幾天的公費疫苗我也上網登記了。」並呼續大家趕快預約施打疫苗，包括殘劑，「因應自己本身健康狀況及開放類別，有預約到就快快去施打」，「接種疫苗不僅是個人的事，更是保護周遭的親朋好友，降低自己及社會面對疫情的集體風險」。

蔡依珊回應網友。（圖／翻攝自蔡依珊 Women's Wunjo臉書）

最後蔡依珊分享「預約登記疫苗接種意願平台」網址，不忘強調：「我只能代表我自己喔」、「兩種疫苗我都好」、「手刀預約打疫苗」、「打疫苗是乖寶寶」。見此，網友回應：「女神棒棒，願大家都平安健康，早日打到疫苗」，她親回：「謝謝！大家都能平安健康最重要」。

網友留言讚蔡依珊。（圖／翻攝自蔡依珊 Women's Wunjo臉書）

另有人稱讚蔡依珊：「本來就一直很喜歡您高雅大方的氣質，看到您這篇po文更是敬佩您！您明明可以用各種方式先打到疫苗（例如出國）您卻選擇和一般人一樣，等待政府的安排，真的很不容易！」，也有酸民回：「蔡依珊怎麼可能需要預約，這你敢信？」，蔡依珊的小編則代為回應：「就是有人會以為依珊打疫苗了，但其實沒有，她選擇和大家一樣預約登記啊～（珊編）」

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