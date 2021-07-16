議員與業者希望各施打站的工作人員在緊湊的午餐時段，也能吃到熱騰騰的現做餐盒，補充上午流失的體力。（台中市議員陳文政服務處提供／盧金足台中傳真）

寶麗金餐飲集團主動聯繫陳文政服務處，表示想要提供新鮮現做的餐盒，向辛苦的工作人員表達感謝之意。（台中市議員陳文政服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市北區健行國小、五權國中、雙十國中設置新冠肺炎疫苗快打站，市議員陳文政與台中知名餐飲業者寶麗金餐飲集團，特別準備150個現做餐盒送往三處快打站，希望各施打站的工作人員在緊湊的午餐時段，也能吃到熱騰騰的現做餐盒，補充上午流失的體力。

陳文政表示，截至7月15日，台中市的疫苗剩餘率低，代表民眾接種意願踴躍、施打效率極高。除了市政府調度得當外，這些第一線施打工作人員努力與付出，更是最大的功臣。

寶麗金餐飲集團日前主動聯繫陳文政服務處，表示想要提供新鮮現做的餐盒，向辛苦的工作人員表達感謝之意。

陳文政中午準時將餐盒送到北區健行國小、五權國中、雙十國中三處快打站，提供給150名工作人員做為午餐。

疫情爆發以來，受創最嚴重的正是服務業與餐飲業，陳文政表示，但全國各地仍有許多餐飲業者響應提供免費餐點給防疫人員，在全國防疫期間盡自己的一份力量，覺得相當感動，他說，「這就是台灣團結防疫的最好證明！」

陳文政指出，疫情衝擊，全國餐飲業服務業都遭遇空前難關，台中是餐飲業與服務業的重鎮，已經有許多小型店家黯然倒閉、中大型餐廳業者仍在咬牙苦撐。

他表示，唯有迅速提高疫苗覆蓋率、盡快回歸正常生活，才能讓業者看到希望。希望中央政府能加速疫苗到貨時間，讓受創嚴重的產業看到復甦的曙光。