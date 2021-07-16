台積電、永齡基金會近期完成各500萬劑BNT疫苗採購，根據公告，其疫苗每劑採購價格為35美元，傳出代理商上海復星從每劑賺取8餘美元，1000萬劑採購案，即8000多萬美元入袋，被質疑上海復星與BNT原廠的代理合約，完全由台灣企業埋單。對此，民眾黨立委張其祿表示，民間企業主動捐贈疫苗，用政治語言批評很不好，反觀真正要關心的政府遲遲不敢公布疫苗採購價格，為何花大筆預算，至今疫苗數量仍買不到位。

張其祿指出，代理商跟原廠如何拆帳不清楚，但民間企業願意捐贈疫苗給政府，購買價格並非關切焦點，而且衛福部長陳時中曾說，沒看過每劑40美元以下的價格，所以實在不知道，為什麼還要用政治語言去看待民間企業購買疫苗的價格。

民眾黨質疑，蔡政府編列339.5億元用於採購疫苗，雖然陸續與COVAX、AZ、莫德納簽約購買1981萬劑，但對於到貨時程、採購價格，陳時中總以「這些是合約的保密事項」搪塞，立法院成立的疫苗調閱小組更是一次會都沒開過。

張其祿說，政府在疫苗採購上，到底每劑花多少錢、疫苗抵台時程等問題，不論國會如何質詢都不公開，背後動機很不好，因此，真正要追查的是，政府花大筆預算購買疫苗，每劑價格、到貨時程都比不上民間企業公開透明，黨政高層是否涉及疫苗採購或佈局才是關鍵的關鍵。

民眾黨強調，民間企業買疫苗，就算用自己的錢，還是向股東負責，一切公開透明，但政府花人民的納稅錢，卻都不願說明，呼籲執政黨不要再逃避國會監督，盡速把339億疫苗採購預算花去哪說明清楚。