台南市長黃偉哲日前認同國民黨市議員謝龍介建議，中央普發5000元消費券，並允諾將向民進黨立法院黨團提議。民進黨立院團幹事長劉世芳今表示，在這個時候提出任何振興方案，可能會引起群聚效應。

劉世芳表示，民進黨團在立法院不可能提出預算案，但呼籲行政院，吸納各種不同的聲音，在疫情解封後的下一波紓困、振興方案，可以提出一個比較好的規劃方向。

民進黨立院黨團今召開「夏月電價續凍，防疫民生兼顧」線上記者會；劉世芳指出，現在全民要拚的是疫苗接種率，如何在三級警戒的狀況下，普遍提高大家的疫苗接種率，解封、讓確診人數往下降才是現在的重點。

劉世芳表示，現在最重要的是怎麼解決紓困上的盲點，例如有些人沒辦法在網路上取得紓困金、貸款等，中央與地方政府也都在幫忙當中，因此首先要解決的是通過的特別預算，沒有執行到第一線上的困擾。

她說，這個時候提出任何振興方案，可能會引起群聚效應，讓很多人忘了現在仍然是處於三級警戒，反而沒辦法恢復到真正的健康生活。