新冠肺炎本土疫情5月爆發以來，日本、美國和立陶宛相繼贈送疫苗援助台灣，並感謝台灣去年援助口罩的義舉，對此，前綠委林濁水表示，不由得記起去年，自己和副總統賴清德不約而同地都主張應該也送大陸人民口罩，不幸國家的國安決策就是不敢領教，想起來不免嘆氣。

對於送台灣疫苗的斯洛伐克、立陶宛和日本都說，感謝台灣去年送口罩，林濁水今（16日）在臉書發文表示，不由得記起去年，自己和賴清德不約而同地都主張應該也送大陸人民口罩，林說，對大陸人民和政府，應該分開看待，對政府，堅守立場，對人民要有善意，不幸這種聲音在民進黨中絕無僅有。

林濁水認為，從人道出發，固然當送，從國安角度也是如此，不幸國家的國安決策就是不敢領教，想起來不免嘆氣。有網友在其po文底下留言表示，「一講被側翼打成中共同路人，之後黨內沒人再敢講真話，只有大老敢言」，但也有網友不認同林濁水觀點。

去年1月，賴清德針對疫情提到可以跟大陸合作結果被抗議，引發支持者有些怨言，賴清德表示，台灣跟國際社會一起幫助大陸防治疫情，也等於幫助台灣也幫助國際社會，這原則其實很清楚。但當時政院主張禁止口罩出口，遭外界質疑不同調，賴清德為此強調，口罩的事情也是一樣，遵照中央指示。