鹿港鎮公所進行順興里老人文康中心旁的排水系統改善工程，鎮長許志宏16日到現場視察。（鹿港鎮公所提供／ 吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所進行順興里老人文康中心旁的排水系統改善工程。（鹿港鎮公所提供／ 吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所進行順興里老人文康中心旁的排水系統改善工程。（鹿港鎮公所提供／ 吳敏菁彰化傳真）

鹿港順興里鹿港老人文康中心周只要遇到連續大雨，就淹水，附近還有鹿港老人會、老五老基金會、鹿港長青學苑、康動中心等機構在使用，經常出入達數百人，鹿港鎮公所深入把脈，找出排水管斷面不足，投入130餘萬，整個系統改善，預計在8月即可完工。

「為什麼一下雨就淹了？」為了改善鹿港鎮淹水問題，鎮長許志宏決定深究，規劃全面改善排水系統，鹿港鎮公所投入調查，發現鹿港老人文康中心，大樓只靠幾根極小的排水管，將水排入道路的單邊側溝，而側溝也因老舊，斷面不足，無法負荷大量排放水，所以遇到連續大雨就會積水。

鹿港鎮公所調查後，予以規畫，目前施作老人文康中心旁的排水系統改善工程，許志宏鎮長16日到現場視察，緊盯工程品質，叮囑包商用料要確實並按圖施工，希望排水改善之後，居民不再受到淹水威脅。

許志宏鎮表示，公所規劃在老人文康中心旁新建排水溝，並將斷面加寬加大，溝底高層設計有24％，可將排水一路順暢連接到復興路上的大排水溝，希望徹底解決問題。