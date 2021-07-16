全教總今與民眾黨立委蔡壁如出面表示，教育部「全國教保資訊網」收錄全國6814多所公私立幼兒園的資訊，其中1121所存在違規狀態與紀錄，但迄今卻未對外完整公開，讓學童家長選擇幼兒園時只能碰運氣，要求政府兌現資訊公開的承諾。對此，教育部國教署回應「會再研議」。

針對幼兒園資訊不透明的現況，全教總幼教委員會主委楊逸飛今與蔡壁如共同出面召開記者會指出，家長選擇幼兒園長年處在資訊不對等的狀況，教育部「全國教保資訊網」應立即解封，完整公開資訊，在公開透明之下，讓家長選擇可以保障孩童權益的優質幼兒園，透過市場機制促進良性競爭。

蔡壁如表示，目前教育部「全國教保資訊網」收錄全國6814多所公私立幼兒園的資訊，其中1121所存在違規狀態與紀錄，但欠缺完整資訊公開；但早在2015年，就有家長要求開放資料，教育部研議至今仍未進一步開放。

蔡壁如強調，臉書粉絲頁「靠北惡質幼兒園」經比較托嬰中心、補習班、課後照顧中心的公開資訊，發現幼兒園的資訊最不透明、對家長最不友善，看不見幼兒園立案資訊、負責人姓名、教師人數、孩童人數，連室內外面積、交通車排、契約書狀況、公共消防安全檢查都無法查閱，讓民眾處在資訊不對等的狀態，選擇幼兒園變成碰運氣，不然就得靠朋友介紹。

蔡壁如說，台灣幼兒園地圖製作者江明宗就運用資訊技術能力自動下載所有資料，網站內容包含各地幼兒收費方式、標準、幼兒園裁罰資訊等，期盼政府要更大幅度開放資料，以促進更多公私協力的民間創新，改善國內幼教環境資訊透明度。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，目前「全國教保資訊網」的操作相當不易，讓想找優質幼兒園的家長無所適從。尤其，實務上幼兒園經常出現借牌的狀況，「很多老師都叫APPLE，換來換去都是APPLE，家長根本不知道這位APPLE老師實際上有沒有教師證」，所以政府有必要盡快公開資訊，作為家長選擇幼兒園的依據。

楊逸飛強調，政府資訊公開後，民間就可透過大數據的分析，讓資源更為有效運用，讓家長與社會能透明檢視幼兒園，這對兒權權益的保障將成為很重要的一大步。

對此，國教署回應，「全國教保資訊網」建制後都有逐步開放資訊，從一開始的資本資料查詢，到現在加上情境資料、幼兒園收費及裁罰，只要各界有需要就會公開。至於立委及民團建議加上交通車、立案面積、立案證書等資料，國教署會再研議。