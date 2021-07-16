新紡(1419)今股東會，通過配發1元現金股利，新光紡織董事長吳昕恩表示，隨著RCEP簽訂，台灣紡織100%仍留國內生產業者的不利競爭條件日益嚴苛，公司除加速研發與行銷國際外，亦不得不開始考慮海外生產的可行性，隨著疫情解封，今年開始加速評估進行海外布點，以因應國際情勢發展。

Covid-19影響下，新光紡織去年整體合併營業收入較前一年度增加3.15%，營業淨利較前一年度增加44.12%。相較於109年國內上市紡織公司營收衰退18%，新紡表現相對亮麗。吳昕恩指出，今年第一季延續去年第四季上游原料價格開始大幅反彈，甚至缺料，再加上台幣大幅升值破28元的屏障，而國際景氣尚未完全復甦下，終端價格卻無法上漲，因此，今年上半年對上游紡織業仍是艱困的時間，期望下半年台幣升值趨於穩定。

今年上半年新紡營收為11.84億元，年增18%，在缺料和新台幣升值等壓力下，依然維持2位數的營收年增。

吳昕恩表示，Covid-19過後公司治理更重視ESG的趨勢，新紡也於109年成立ESG部門並任命負責人，全面推動各項改善活動，讓公司更具長期競爭力，(1)環境治理(Environmental)：公司推動各項環境治理，通過許多環境保護認證，例如Bluesign、Higg等等，同時研發ISP(InfinityShirt Project)專案，推廣100%循環產品改善。(2)社會(Social)：Covid-19 衝擊下，仍保持不減薪、不裁員，同時推動外籍員工直接聘用與來台工作零費用等各項工作，讓公司更合乎國際勞工規範，達成永續經營。(3)公司治理(Governance)：朝透明、公開、有效率、遵守法規來治理並創造獲利，以回饋社會與股東。