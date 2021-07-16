美國疫苗施打率逐步增加當中，各種消費活動回溫，水龍頭零配件製造大廠橋椿(2062)受惠美國居家修繕市場回溫，今年營收受到法人看好，並可望由虧轉盈，今日股價開高走高，盤中漲幅在5%左右，表現十分強勢。

橋椿受惠美國居家修繕市場回溫，客戶積極回補庫存，加上組裝成品與零組件出貨比重增加，6月及Q2合併營收創下單月及單季營收歷史新高，上半年合併營收為43.93億元，年增53.46%，依目前在手訂單來看，下半年展望也正向。

橋椿擬辦理發行約3.7萬張的現增股籌資獲准，暫訂現增股以每股25元溢價發行，是2007年上市以來首度市場籌資，預計將自市場募集9.25億元，預計在第3季完成募集。

橋椿全力加碼台灣廠零組件自動化生產，並快速對應設立成品生產線，在台灣協助組裝成品出貨，讓輸美客戶規避美中貿易戰，此生產模式由供應零組件跨大步到成品組裝，去年5月起橋椿在歐美疫情後的家庭裝修需求下，逐步擺脫上半年連兩季虧損陰霾，且將連續個季度獲利，第三季獲利也不看淡。