Health and safety protocols force cancellation of USA-Australia exhibition game on Friday. Team USA will conclude its exhibition schedule vs. Spain on Sunday. https://t.co/dRcr4dMjqT — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16 2021

突然陷入新冠疫情困擾的美國男籃，如今傳出畢爾提前離隊，以及葛蘭特觸發健康與安全協議隔離的雙重打擊，除了考慮徵召還在度假的七六人前鋒托必亞斯哈里斯，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞16日搶先爆料，明天(17日)與澳洲的熱身賽也取消了。

這對目前急需更多比賽整合的美國男籃來說，無疑是空前的噩耗，畢竟他們在前3場熱身賽只拿1勝，團隊默契與化學效應問題仍待解決，如今確定明天與澳洲的熱身賽取消，甚至19日出戰國際舞台宿敵西班牙的熱身賽，也有可能跟著取消。

只是眼見畢爾離隊，葛蘭特也在隔離，美國男籃為了保險起見，打算徵召兩年前曾經拒絕參加國家隊的托必亞斯哈里斯，畢竟他在本季交出場均19.5分、6.8籃板及3.5助攻的優異表現，有了他的加盟，美國男籃在內、外線火力都有提升。

問題是托必亞斯哈里斯目前還在度假，最快要到18日才會返美，整個身體狀態勢必欠佳，他也沒有必要冒著可能受傷的風險加入美國男籃，或許美國男籃該找的替補畢爾人選，還是要找先前培訓的靶子隊當中挑選比較妥當，只是還有誰夠資格呢？