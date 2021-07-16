全台疫情三級警戒雖在712微解封，但這段期間，減少出門、與人保持距離、不在外用餐，成了生活常態，有些人因微解封後，安全感消失，出現焦慮、恐慌，憂微解封恐釀防疫破口。奇美醫學中心精神醫學部部長林健禾提醒，對於心理敏感的人來說，倘若這段期間焦慮、緊張大到超過自身負荷程度，產生身心症狀，不要一個人內心掙扎，應及早就醫，透過醫師協助把身心症狀解除，早日調整恢復新的正常生活。

林健禾說，病毒不只影響生理，因媒體網路放送，心理層次的散播比實際病毒散播更廣，心理受影響的人數遠遠超過被病毒感染的實際人數。

他補充說，恐慌與期待是解封氣氛下會出現的心理矛盾；一方面期待實現正常生活，另一方面又憂心存有病毒散播在空氣中，外面會不安全的恐慌，這種心理很多人完全沒有、自由自在；但也有人極度擔心到「無法出門」：差異取決於個人心理特質及疫情心理影響。因每個人狀況不同，解封時對安全跟期待也不一樣。

林健禾建議，若已受到疫情驚嚇，面對「新正常」生活，也需要逐步調整，重新適應有一段時間沒做的事。每人的步驟不一樣，首先要依據自己的節奏，從正確消息來源接收訊息，與周遭的人討論生活變化。別急著一口氣做想做的事。先選變化較小、習慣的較小規模社交互動開始，注意力集中當下的活動，不要糾結於「假設」或「應該」發生的事情。讓大腦慢慢適應「新的正常生活」。

此外，他也提醒，因疫情受影響等待微解封後出遊的人來說，可能已經規畫許多戶外活動等這一刻到來，在警戒尚未完全解封前，出門前後務必戴口罩、勤洗手並遵守防疫規定，切勿因微解封降低戒心，身陷染疫風險。