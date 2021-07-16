新北市板橋區李姓女子遭詐騙集團以網路交友帶團出國詐騙，所幸銀行行員與員警及時攔阻，沒被騙走存款，轄區海山警分局提醒民眾，網路交友要慎選對象，以防落入陷阱。

海山分局表示，李姓女子稱透過朋友認識一名網友，昨（15）日該網友表示要帶她出國玩，但須先匯款美金1000元辦理護照及相關手續，李女不疑有他，至板橋區文化路上銀行臨櫃匯款，行員察覺有異，馬上通報文聖派出所員警到場協助。

警方到場後，李女仍執意要匯款，員警解釋國際間新冠肺炎疫情仍持續延燒，短期內根本無法正常出國旅遊，該名網友說法明顯不合理，經行員及員警連番勸阻，李女終放棄匯款。

海山分局長李忠萍呼籲，防疫期間許多民眾宅在家中，上網抒發時間，但網路交友詐騙方式無奇不有，希望民眾在面對網路交友訊息時，應秉持謹慎查證是否正當及安全性，如有任何疑惑皆可洽詢110或165反詐騙諮詢電話查證，維護自身財產安全。