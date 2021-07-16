新北被指疫苗剩最多「真的生氣」 劉和然：施打量已99％ 12:272021/07/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被指疫苗剩最多 劉和然：統計指昨日已打99％。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央統計本周初新北市莫德納疫苗高達20萬劑，被綠營猛打，新北市副市長劉和然16日接受廣播專訪時指出，截至今日回報，目前剩餘量約1萬，施打量可說是99％以上。 劉和然說，當初聽到被說剩餘很多「真的生氣」，新北市本周最後四天65歲到69歲總共有26萬人，留20萬劑是符合規畫的。 劉和然說，根據回報施打到現在幾乎施打完畢，總計56萬劑，現在剩下1萬左右，精細數字診所還在回傳，估量很準，約有99％。 預告今＋5 侯：新北感染源不會擴大 陸Q2經濟成長7.9％ 遜預期 #劉和然 #疫苗 #統計 #新北市 #20萬劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸第2季GDP增速7.9％ 略遜預期 04:102021/07/16 焦點新聞 超越印度 這國成為亞洲新冠疫情最嚴重的國家 09:192021/07/16 國際 疫苗預約中央接手 侯友宜：預約新北施打近19萬人 11:012021/07/16 生活 別再排斥AZ 花蓮縣衛生局長驚吐：莫德納如魔鬼圈套 10:312021/07/16 生活 台積上修晶圓代工市場成長率 04:102021/07/16 財經要聞 三級警戒降級否 醫曝3要件：Delta絕不能進入社區 09:192021/07/16 生活 陳宗彥：民眾偷跑將研議開罰 04:102021/07/16 焦點要聞 轟中央不要嘴砲 劉和然：疫苗意願調查是模糊疫苗不足焦點 12:542021/07/16 政治 高虹安：政府政治考量 讓兩企業炸鍋 04:102021/07/16 焦點要聞 《金融》防疫保單熱銷逾946萬件 理賠達12.51億元 07:462021/07/16 財經 疫苗預算67億花去哪？國民黨轟蔡政府四大罪：說「行政院爛」只剛好 11:412021/07/16 政治 生活熱門新聞 直播》新增29例本土 4人死亡 雙北確診重回雙位數 - 生活 50歲以上今開打疫苗 5大常見問題一次看懂 - 生活 Delta境外移入單周增7例 2人打莫德納仍染疫 - 生活 公廁成新冠病毒傳播鏈 重症醫揭1狀況最危險 6招可自保 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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