中央統計本周初新北市莫德納疫苗高達20萬劑，被綠營猛打，新北市副市長劉和然16日接受廣播專訪時指出，截至今日回報，目前剩餘量約1萬，施打量可說是99％以上。

劉和然說，當初聽到被說剩餘很多「真的生氣」，新北市本周最後四天65歲到69歲總共有26萬人，留20萬劑是符合規畫的。

劉和然說，根據回報施打到現在幾乎施打完畢，總計56萬劑，現在剩下1萬左右，精細數字診所還在回傳，估量很準，約有99％。