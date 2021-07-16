中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情三級警戒延長至7月26日，其中部分娛樂場所予以適度鬆綁，自13日起有條件「微解封」，然而因應防疫需求，仍有部分場所配合防疫尚未解封，對於未能恢復營業者，台中市地方稅務局持續主動協助減免稅。

地稅局長沈政安表示，針對三級警戒延長期間有條件開放營業的娛樂業者，市府主動派員勘查營業情形，如果業者有營業規模、娛樂設備數量調整，或因場所清消等原因仍暫停營業者，主動協助申辦調整查定娛樂稅額或停業事宜。

另對於警戒期間仍須繼續停業查定課徵娛樂業者，如歌廳、舞廳、MTV、KTV、電子遊戲場及自助選物販賣機(夾娃娃機)等，將持續主動停徵娛樂稅至7月26日。

地稅局說明，微解封後仍須關閉各類場所房屋，可繼續適用負擔較低非住家非營業用稅率2％課徵房屋稅；市府將積極協助其他自主停業、營業面積縮減或禁止內用的餐飲、旅館或賣場等業者減稅。

地稅局強調，防疫期間為避免群聚接觸，減少染疫風險，可多加利用地稅局網站或行動應用程式)「中稅e把照」申辦相關稅務事項。