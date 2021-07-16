炎炎夏日，不少人喜歡吹冷氣。不過根據日本媒體指出，若冷氣許久未清洗，不僅會產生霉味，也會導致冷氣無法達到降溫效果，若沒有自動過濾清潔功能，建議兩週使用吸塵器清除灰塵；也提醒千萬不要使用市售噴霧劑除臭，用錯方式恐引發火災。

據日媒《All About》報導，冷氣許久未使用再打開，通常會散布一股難聞的霉味，因此濾網要經常清洗，由於冷氣運作時，濾網會將吸入的灰塵隨室內空氣一併去除，所以長時間下來，灰塵會積聚，若放任不管，不僅會造成濾網堵塞、風量下降，且冷氣在運轉的過程中，還會吸收內部產生的水分，助長黴菌滋生，若家中冷氣沒有自動過濾清潔功能，必須每兩周使用吸塵器清潔一次，另外冷氣蓋周圍也建議建議使用海綿包裹一次性的筷子，擦拭難以觸及的區域。

冷氣雖然有濾網能過濾灰塵，最麻煩的是細小的灰塵和黴菌，仍有可能會穿透，進而沾附在冷氣內部冷熱交換器、風扇或通風口上，在高溫且潮濕的環境下，會助長黴菌滋長，使得冷氣容易發出霉味。

部分民眾因冷氣發出霉味後，會利用市售的噴霧劑去除異味，但可能會導致其故障，甚至發生火災，建議諮詢專業人士。另外，將冷氣溫度設定至28度，搭配風扇或循環扇，可節省大約10%的用電量，攪動房間內的冷空氣，能使體感溫度至少會再少10度。