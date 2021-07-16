24歲詹姓男子、19歲龍姓、辛姓、黃姓少年等人去年3月在中壢某超商時，想模仿其他網紅，竟把黑鞋、拖鞋放在超商冷藏櫃內，再由少年拍下照片，並以限時動態傳至臉書、IG，網友轉貼到「靠北7-11」，業者報案後，檢方依照妨害名譽提起公訴。

檢方調查，詹、龍等人，去年3月26日凌晨在中壢某超商內，2人分別把黑鞋、拖鞋擺在有食物的冷藏櫃內，由辛姓少年拿手機拍下，並以限動方式上傳臉書。黃姓少年則是傳到自己的Instagram。以此方式散布超商食品管理不當、品質不潔的不實訊息，足以貶損超商的名譽。

有網友發現後，截圖2人照片，轉傳到「靠北7-11」，並註記「請問你們這樣把鞋子放在這裡不嫌髒嗎？早上進貨都是放吃的欸.....你這樣誰敢買啊」，當天早上超商洪姓故物發現此事，立即報警處理。

詹坦承此事，供稱有網紅有類似行為，才想要模仿，並吸引網路聲量。龍男也坦承，並稱是詹的提議。檢方因此依妨害名譽提起公訴。