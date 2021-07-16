「雞排妹」鄭家純日前遭爆料與一名有婚約的保時捷男傳曖昧情，因此陷入小三疑雲，沒想到結局大逆轉，雞排妹先是曬出A女道歉聲明，保時捷男也自爆多年來維持開放式交往關係，因此沒有正宮及小三的問題，對此，知名律師林智群點出一癥結點後，忍不住發文嘲諷。

保時捷男深夜發出道歉聲明，強調多年來都是維持開放式交往關係，雖然A女為女友是事實，卻被外界誤以為A女才是正宮，更強調沒有和A女求婚三次，兩人也沒有訂婚，也就沒有未婚妻一事，更沒有所謂「正宮及小三」的問題，他表示對於不夠清楚表達感情觀，向A女致上歉意，更坦言很欣賞雞排妹，甚至已經將她視為心靈上的女友，對於不實爆料害她被冠上小三罪名，感到相當抱歉。

林智群看完保時捷男發出的道歉聲明後，忍不住開酸：「女友跟心靈上女友混打，也有風險的」，強調他們自己開心就好，畢竟其他人都只是看戲的而已，但也忍不住點出一個癥結點，提醒保時捷男「聲明書應該簽全名才有效力啊」，不是只要簽「王先生」就好了。

對此，網友紛紛留言：「這聲明沒有法律上意義，要效力幹嘛」、「簽上全名，就會跟璩美鳳案的男主角一樣有名了」、「未婚男女的男歡女愛，只要他們自己處理好就好，外人是無權過問的」、「進可攻退可守的概念啦」。