羽球「世界球后」戴資穎即將於19日下午1點搭機前往日本，參加東京奧運。小戴希望所有國人都能當選手的後盾，一起當中華隊，特別選在前往東奧出發日當天中午12點，於LINE原創貼圖平台上架「相信自己，為台灣加油──小戴首波官方貼圖」，希望藉此帶給所有人信心與力量！

出征在即，小戴表示此刻的心情像在準備期末考，期勉自己抱持著相信自己、全力以赴的心態，迎接即將到來的比賽。也希望藉由這系列貼圖能鼓勵每個人，即便遇到挫折，也能相信自己，堅持到底。也邀請大家在奧運期間一起「相信自己，為台灣選手加油」。

小戴對於首度推出的官方貼圖，抱持著如同在球場上戰戰競競態度，由曾捧紅彎彎、聶永真、宅女小紅等知名創作者的自轉星球文化擔任策畫團隊，長達一年的籌備期間親自參與密切討論。貼圖畫者則是由擁有66萬粉絲的網路超高人氣插畫家A RAY操刀，將小戴各種經典動作及勵志金句，唯妙唯肖地製作成熱血插畫貼圖。

小戴Line官方貼圖首波共16張，其中不僅有「相信自己」、「全力以赴」、「永不放棄」、「努力再努力」、「謝謝你（們）一直陪著我」⋯⋯等網友耳熟能詳的小戴金句，更將外媒驚嘆「神轉圈」的高難度動作，熱血地畫成「神救援」貼圖，也加入常用的日常問候貼圖。