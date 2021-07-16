園區龍眼是尚未改良土生龍眼，顆粒比較小、果肉相對少，但龍眼特殊香味更勝改良過的龍眼。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

山上花園水道博物館明天推出親子採龍眼。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

迎接微解封第一個假日，山上花園水道博物館明推出親子採龍眼，開放園區內8棵超過一甲子的老龍眼樹提供遊客採果，民眾只要自備工具，購票入園即可自由摘取，但館方也提醒，防疫期間，參加民眾需全程戴口罩並保持社交距離，採摘後的龍眼不能在園區內食用，如入園人數到達700人上限後，將暫停入園。

7月12日後微解封，台南多處藝文場館、景點都在落實防疫前提下，恢復營業，但目前各場人流都不及過去平常日的人數，倒是明天是微解封後第一個假日，預料屆時將有較明顯人潮。

館方提醒，園處兩側停車場因為施工封閉，已於園區正前方178線旁闢出一個臨時停車場供遊客免費停放，遊客也可沿178線旁依序路邊避開紅線路段依序停車。

文化局指出，山上花園水道博物館歷經日治及自來水公司管理兩個時段，但都屬於管制區域，因此園區內植物生態自然豐富，園區除了珍貴的羅漢松、琉球松、樟木等數種以外，也擁有包括白蓮霧、土芒果、龍眼等果樹，雖然栽種時間不一，但估計樹齡都已經超過一甲子，樹形巨大，每到採果期，結實累累．

水道博物館表示，園區土壤肥沃，日照豐富，一但進入夏季，各種水果依序熟成，前些日子是白蓮霧和芒果，因為園區人力有限，來不及採收，墜落一地，相當可惜；日前粉專披露園區龍眼正值結果期，引起不少民眾詢問，於是決定舉辦採果，讓親子同樂．

館方表示，園區龍眼是尚未改良土生龍眼，顆粒比較小、果肉相對少，但龍眼特殊香味更勝改良過的龍眼，歡迎民眾利用假日前來戶外放風。