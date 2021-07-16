金門縣籍赴台學生專案接種AZ疫苗，至今已有1225人完成預約。今天首批有40人完成接種。（金門縣府觀光處提供）

縣府祕書長陳朝金上午偕同部立金門醫院侯重光院長、陳根雄副院長、衛生局李錫鑫局長至現場關心現場施打狀況。（金門縣府觀光處提供）

金門縣籍赴台學生專案施打AZ疫苗，至今已有1225人完成預約，今天順利在衛生福利部金門醫院開打，首批有40人完成接種。縣府提醒符合專案資格的學子盡速於7／30前至金門醫院網站預約，才能安心赴台就學。

這項金門縣領先全國的學生接種專案，金門醫院於7／16至7／31（周一至周五）上午每日開設150名專案預約（7／16首日開放40名），截至今日上午10時止，已有1225人完成預約。

縣府祕書長陳朝金上午偕同部立金門醫院侯重光院長、陳根雄副院長、衛生局李錫鑫局長至現場關心現場施打狀況。

陳朝金秘書長表示，這項專案估計符合施打資格的學子有2200位，希望大家盡速於7／30前至金門醫院網站預約施打疫苗，增強對於新冠肺炎抵抗力，安心赴台就學。

縣府關心烈嶼鄉學子的交通條件，也貼心安排他們就近在烈嶼鄉衛生所施打，預約電話082-362078)。

縣府教育處說明，縣籍赴台學生專診（AZ）疫苗接種作業原則如下：

一、接種對象： 金門籍、已滿18歲(2003年8月31日前出生之學生)並符合下列任一項： 1.金門高中及金門農工應屆畢業生 2.旅台學生(含就讀非金門之高中職、大專院校及國外學校者) 。

二、接種時間：2021年7／16起至7／31-周一至周五

三、接種地點：部立金門醫院。

四、預約方式： 1.限線上預約（7／27至7／30，目前尚有預約名額） 2.符合資格學生自行上網至部立金門醫院網站預約，並點入「縣籍赴台學生專診(AZ)」 3.經部立金門醫院核對名冊無誤後施打。

五、施打時應攜帶相關文件：金門高中及金門農工應屆畢業生應攜帶1.身分證及2.健保卡。 旅台學生（含就讀非金門之高中職、大專院校及國外之學校者）應攜帶1.身分證、2.健保卡及3.學生證或在學證明等證明文件。

六、若屬上述之接種對象，但在今年8／1之後才滿18歲者，在滿18歲後攜帶以上證件到金門醫院以「現場掛號」方式經核對名冊無誤後施打。

七、本專案係針對暑假過後赴台就讀之學生，在金門本地就讀大學的學生目前尚未開放施打疫苗。相關疑問可參考「金門教育fun學趣」FB粉絲專頁或至「金門縣政府教育處」網站查詢相關資訊，或於上班時間電洽082-325630＃62492教育處。