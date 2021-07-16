美國聯邦眾議院外交委員會，15日表決通過「老鷹法案」，要求啟動駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）更名案，指示國務卿以「更名為『台灣駐美代表處』（Taiwan Representative Office in the US）」為目標；民進黨立院黨團今表示，希望美方行政部門能夠有善意的回應。

民進黨立院黨團今記者會中，民進黨團書記長羅致政指出，長期以來，美國的國會或個別委員或相關的法案有提到，希望台灣能夠正名，把台北更名為台灣，事實上，這也是政府長期的一個目標。

他說，例如美國在台協會就是改為在台灣的協會，不是在台北的協會。最近北美事務協調會也像在政府努力之下，更名為美國台灣協會，所以以台灣為名，推動推把台北辦事處改為台灣代表處，這本來就是一個政府應該努力的方向。

他說，當然感謝美方友人的支持，也希望美方行政部門也能夠有善意的一個回應，但更重要的除了名稱的改變之外，實質關係提升，更是政府要努力的方向。那這一點。也感謝美方跟我方的相關的人員在這方面所做的努力。

他指出，從疫苗捐贈，最近所謂的台美之間TIFA的重啟進行，並進一步的深入談判，都看得出來台灣跟美國不只是一些象徵意義的進展，更重要，實質關係進展非常快速，很樂於看到美方友人在旁邊協助與推動。