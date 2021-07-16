封測廠南茂(8150)受惠需求暢旺、擴產及漲價效益顯現，2021年6月及第二季合併營收齊創新高，表現符合預期，投顧法人看好在記憶體及邏輯混訊IC封測擴產帶動下，南茂下半年旺季營運可望高檔續揚，維持「買進」評等、目標價自57元升至60元。

南茂近期股價一路向上走高，昨（15）日上漲3.23％、收於54.3元，創下收盤新高價。今（16）日雖受台股重挫影響開低走跌3.13％至52.6元，但隨後回升翻紅小漲0.74％至54.7元，截至11點40分力守平盤。三大法人近期持續加碼，本周迄今買超達7232張。

南茂6月自結合併營收23.6億元，月增0.93％、年增達32.26％，連3月改寫歷史新高。帶動第二季合併營收69.82億元，季增7.99％、年增達28.63％，同步改寫新高。累計上半年合併營收134.47億元、年增達22.08％，續創同期新高。

投顧法人認為，南茂受惠產能擴增及漲價效益挹注，帶動單月營收連3月創高、年增率持續擴增，第二季營收表現符合預期。看好毛利率突破25％、挑戰近5年半高點，帶動獲利雙位數「雙升」突破10億元，每股盈餘（EPS）估約1.4元。

展望後市，南茂下半年持續擴產記憶體及邏輯混訊IC封測產能，投顧法人指出，測試產能第三、四季均因應客戶需求擴產，多數集中於第三季開出。而打線封裝稼動率滿載、並持續擴產中，去年第四季迄今已擴增16％，預計至年底將再擴增20～25％。

面板驅動IC（DDIC）方面，南茂去年第四季及今年首季共擴增10％測試產能，目前大尺寸應用晶圓供需缺口仍在，小尺寸應用晶圓供給今年以來明顯趨緊，儘管市場需求均傳雜音，但客戶均持續積極拉貨及尋找晶圓，並無太大反轉跡象。

而OLED驅動IC需求動能去年雖因華為禁令升級而趨緩，去年下半年其他陸廠以中低階產品搶市，但產品朝高階方向發展趨勢未變，今年出貨量及營收貢獻均見明顯成長，預期下半年起至明年陸廠模組產能大、終端採用意願高，南茂亦可望持續受惠。

而南茂轉投資的上海紫光宏茂，目前由長江存儲管理運作，南茂僅為純投資角色。雖然近期長江存儲遭美國納入黑名單制裁，南茂對此持續關注影響性，但投顧法人認為，依長江存儲現有產能規畫，即使未來僅能供應在地需求，仍足以讓上海紫光宏茂營運維持獲利。

整體而言，投顧法人認為，大尺寸面板驅動IC需求雖有雜音，但客戶仍積極拉貨，未見明顯反轉跡象，南茂在記憶體及邏輯混合IC封測持續擴產帶動下，下半年營運成長動能無虞，營收、毛利率及獲利均可望逐季成長。

投顧法人看好南茂今年營收將年增逾20％、改寫新高，毛利率站上25％、創近15年高點，配合上海紫光宏茂營運維持獲利，可望帶動稅後淨利突破42億元、躍增達80％，每股盈餘（EPS）達約5.9元，雙創新高，維持「買進」評等、目標價自57元升至60元。