螺絲廠世豐(2065)今日舉行股東會，通過配發每股派利共約2.97元。公司去年受惠於美國地區大客戶拉貨需求逐步回升、業績創新高，今年看好居家DIY、建築工程訂單保持良好動能，期許營運再寫佳績。

世豐今日上午舉辦2021年股東常會，由董事長杜泰源主持，會中承認並通過2020年度營業報告書以及2020年盈餘分配案，決議配發每股股利2.96615817元，包括每股1.96615817元現金股利、資本公積配發股票股利1元，股利配發率達79.95%。

世豐2020年營收22.54億元、稅後淨利1.52億元、每股稅後盈餘(EPS)為3.71元，分別較2019年成長24.02%、9.34%、4.51%，受惠於美國地區大客戶拉貨需求逐步回升、以及新品牌商客戶訂單挹注，帶動2020年營運再度繳出歷年新高之成績。2020年美洲地區營收比重較去年同期的53.01%攀升至64.47%。

展望2021年，世豐維持審慎樂觀看法。公司持續看好美國居家DIY修繕、建築工程通路應用領域需求仍有望延續去年良好訂單需求，加上看好美國政府推動基礎建設計畫，有機會進一步帶動主要客戶螺絲產品需求持續擴增，尤其今年世豐更著重優化整體營運獲利表現，且近期因應第三季上游盤元價格調漲，亦持續與客戶協調產品報價，有望整體營運獲利成長優於營收表現。

受惠美國大客戶拉貨力道持續放大，世豐6月營收2.31億元，創歷年同期新高，年增49.69%。2021年第二季、上半年合併營收分別為7.09億元、14.51億元，分別較去年同期成長45.64%、50.14%，也再創同期新高。