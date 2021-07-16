微星(2377)今股東會通過配發6.1元現金股利，董事長徐祥表示，展望2021年，疫情仍無法完全消除，但全球ICT產業及整體經濟的不確定因素將減少，微星持續統合內部單位，提升營運績效，預計2021年板卡出貨可達2400萬片。

徐祥指出，2020年受到全球疫情擴散，對全球經濟造成顯著衝擊，全球受影響地區的生活型態大幅改變，遠距的居家工作、學習及娛樂需求大增，加上性價比高的新品推出也帶來換季效應，造成PC及電競產品供不應求，但也因此造成上游電子零件的缺料及物流緊張，明顯有供不應求的情況。但微星和供應鏈與客戶維繫良好關係以及密切掌握終端用戶需求，所以能即時應變以順利供貨。

微星2020年合併營收為1465億台幣，稅後淨利79.6億台幣，EPS為9.42，再度創下新高紀錄。2021年Q1營收480億，年增60%，Q2營收463億，年增31%，累計H1營收為943億元，年增47%。

微星(2377)6月營收年增率連續15月增長，月成長超再超過10%。微星(2377)原為電腦主機板和顯示卡領導廠商，成功轉型電競市場。雖然GPU、IC等零組件供需吃緊，但去年第四季營收仍較第三季上揚。今年除缺料影響逐漸緩解，加上市場對Nvidia新GPU反應正向，微星顯示卡出貨看旺，又有電競筆電助攻，全年業績可望2位數年增。