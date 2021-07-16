受惠於記憶體晶片價漲，外界看好韓國第二大晶片製造商SK海力士（SK hynix）的第2季獲利財報。

市場預估，SK海力士在4到6月期間，銷售量為9.92兆韓元，約86億美元，可望年增15.3%。同時，營業利益將達2.76兆韓元，年增更高達41.8%。

至於與首季相比，SK海力士第二季的銷售量與營利方面，預計分別增16.8%與1.08倍。

目前表定27日，SK海力士將公布第2季財報。

SK海力士大賺錢，對員工也出手大方。市場預估，SK海力士要發員工的績效獎金，可能會超過1000億韓元。藉由旗下DRAM（動態隨機存取記憶體）與NAND（快閃記憶體）產品價格上漲，加上數據中心的強勁需求，才造就SK海力士如此亮眼財報。

IBK投資證券認為，SK海力士第2季的DRAM營收，預計季增19.2%，而NAND估小增1.6%。DRAM價漲大大提升營利率，同時，NAND售價上漲也可望縮小SK海力士的虧損程度。

SK海力士，目前僅次於韓國三星電子是全球第二大DRAM製造商。SK海力士的營收結構中，DRAM就大占近7成。

市調機構TrendForce曾估計過第2季合約價格，DRAM會漲18%到23%，而NAND則漲5%到10%。

至於第3季，市場預估SK海力士獲利可期，因為記憶體產品價還會持續上揚。Shinhan投資認為，第3季DRAM與NAND可望分別漲11%與6%。目前，晶片製造商庫存緊繃，伺服器需求成長預計將持續，因此，記憶體業者的獲利頂峰尚未到來。