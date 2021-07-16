台北市警察局長陳嘉昌15日退休，16日由原台中市警察局長楊源明接任，2人16日由台北市長柯文哲主持、警政署長陳家欽監欽，進行交接、布達，楊源明表示，將接續推動北市各項警政工作，疫情期間將配合市府持行各項政策，並持續打擊犯罪、維護治安。

柯文哲表示，陳嘉昌局長任內強力掃蕩犯罪、市內重大暴力案件全數偵破，並推動警政e化、智慧平台運用，有效提升警方工作效率及偵查能力，他感謝陳的貢獻與辛勞，北市警方在防疫期間也有很多辛苦和付出。

柯也期許接任的局長楊源明，能繼續領導北市警察，為各項警政業務推展全力以赴，提供市民治安平穩、交通順暢的安全城市。

警政署長陳家欽則表示，感謝陳嘉昌前局長這幾年的努力和貢獻，接任的楊局長職務歷練完整 ，刑案偵辦經驗豐富，期許他接手北市後，能持續推動各項治安工作，楊源明則表示，將全力以赴，目前以防疫為重，配合相關政策，打擊犯罪維護治安，並打造警察專業、廉潔的形象。

楊源明中央警察大學正科47期、警察政策研究所畢業，歷任北市文山一分局分局長、刑事局主任秘書、嘉義市、基隆市及台中市警察局局長，內、外勤職務歷練十分豐富。