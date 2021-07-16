疫苗嚴重不足，民間企業協助購得，中央卻不斷搶功，新北市副市長劉和然16日上廣播節目專訪時呼籲中央「九不要、一趕快」，不要政治思考逢中必反、不要想從中獲取利益、不要甩鍋、不要找藉口卸責、不要嘴砲、不要講空話、不要畫大餅、不要拿數字作文章、不要攬功，疫苗意願調查是模糊疫苗不足焦點，拜託趕快讓疫苗進來。

劉和然說，中央不要政治思考逢中必反，更不要想從中獲取利益，大家都對國產疫苗發展無意見，但疫苗要趕快進來。

劉和然也說，美國都可以把武器賣給台灣，怎麼可能賣疫苗給台灣會被阻撓，不要甩鍋，更不要嘴跑，指揮官陳時中提過「台灣人氣質好，靠著我們的氣質，可以打敗病毒」，一直嘴砲，很多年輕朋友都罵翻了。

劉和然也說，不要講空話，「放在罐子裡面的疫苗是沒有抗體的」這樣對民眾沒有意義，國產疫苗按照國際標準審查是常識，現在就是買不到，不否認買不到，民眾感受不佳，大家是犧牲很多換來的。

劉和然強調，現在迫切拿到疫苗，千萬「不要畫大餅」，總統說明後年有3000萬劑，但現在就是看不到，疫苗系統預約就是模糊疫苗不足的焦點，民眾期待越大，就可能落空。

劉和然也說，有人談到要25％覆蓋率，新北跟市民防疫過程中最在意集體免疫，也就是六成施打人口，台灣必須要140萬人打到疫苗，現在才打了幾百萬落差還很大，不要拿數字做文章。

劉和然更要中央「不要攬功」，當初東洋事件，走了1000萬劑，地方政府跟中央政府雖然不同，但中央做不好，就是政府做不好，當初院長蘇貞昌談疫苗還說國際有很多假疫苗，現在卻這樣攬功，之前卻不敢扛責。

劉和然說，最重要就是讓疫苗趕快進來，不管是企業、宗教還是國際友人，都要簡化流程，「這不是協助」而是政府本來就要幫忙的。