中天全球大視野YT頻道推出全新國際新聞節目《鄭妹看世界》，由漢堡主播鄭亦真主持，主要談論國際時事，提供觀眾全面且多元的剖析角度，製作一檔全新類型新聞節目，前置作業就很花時間，尤其與國際議題相關，論點的準確性及客觀性都要兼顧，鄭亦真也提及：「準備資料與抓題最磨人與困難，雖然節目時間不長，但是時間越短就要越濃縮！」

《鄭妹看世界》首播時，主播林嘉源也加入聊天室線上應援，他本身也主持《國際直球對決》，議題也與國際時事有關，因此兩人會交流討論，鄭亦真就說：「我們都會好奇彼此抓的題目，有時早上我會去騷擾他，問他今天主題抓什麼方向，看跟我的《鄭妹看世界》內容有沒有重疊！」事後鄭亦真還會做這件事：「嘉源是我的好夥伴，但也是良性競爭的對手，我都會看他播出的收看率，我們偶爾還會開玩笑互嗆自己抓的題目比較好！」

《鄭妹看世界》 鄭亦真(右)「騷擾」林嘉源(左)切磋議題。(圖/中天新聞提供)

《鄭妹看世界》從找資料到抓題，這都得由擔任主持人的鄭亦真自己來，為了呈現給觀眾更豐富多元的資訊，她可是下足功夫，而節目開播吸引許多地區、不分性別的觀眾忠實鎖定，包括星馬、美國、汶萊、加拿大、香港等，而節目只有短短30分鐘，粉絲都覺得看不過癮，紛紛留言「怎麼這麼快就結束！求加長」、「節目很精彩，我很喜歡！」、「台上一分鐘，台下十年功」，《鄭妹看世界》每週一及週五下午5點，用30分鐘帶您一窺全世界重要大事，敬請鎖定中天全球大視野YouTube頻道。