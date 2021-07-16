台翰(1336)今天舉行股東常會，承認2020年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並決議配發現金股利1.5元，以收盤價格24.25元計算，現金殖利率約6.19％。同時補選獨立董事一席，由林俊儀擔任。

該公司2020年全年合併營收為19.07億元，營業淨利為0.7億元，稅後淨利為1.93億元，每股盈餘2.48元。去年受疫情影響，營收及營業利益表現都低於2017年，毛利率15.35％，略高於上年度的15.24％，主要印表機及事務機客戶2020年下半年拉貨力道增溫，東南亞地區的產能稼動率回升到8成，而因有處分投資性不動產利益，全年每股盈餘2.48元優於上年度的0.87元。

該公司第2季合併營收5.6億元，年增60.42％；累計上半年合併營收9.37億元，年成長14.79％。隨廠區生產正常，與傳統旺季到來，法人估計台翰下半年營運可望優於上半年，在毛利率相對穩定下，營益率有望重回兩位數水準，今年目標本業獲利優於去年。