美國總統拜登和德國總理梅克爾周四會面之後，同意在俄羅斯「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道的爭議上求同存異，並承諾將共同對抗莫斯科的侵略及北京的反民主行動。

這可能是這位德國領袖卸任之前，最後一次訪問白宮。

儘管兩人看起來相當融洽，但仍存在顯而易見的分歧。拜登表示，他對在波羅的海底下建造從俄羅斯通往德國的「北溪2號」管道感到擔憂。

在與梅克爾舉行的聯合記者會上，拜登重申美方對於「北溪2號」工程的反對立場，但拜登表示：「好朋友可以有不同的意見，我們站在一起，並將繼續站在一起，我們都同意，俄羅斯不應該把能源當作武器，我們會繼續共同保護我們北約的東部盟友免於受到俄羅斯的侵犯」。

德國主張這個輸送管道工程將強化歐洲的能源安全性，減少天然氣中斷的問題。而美國和抱持反對立場的北約成員國則主張，這個從俄羅斯向德國輸送天然氣的「北溪2號」項目將破壞歐盟的能源安全和獨立原則，美國表示，這項工程將對波蘭、烏克蘭和其他美國所關心的國家構成威脅。

這個耗資110億美元的天然氣管道將繞過烏克蘭，預計將於9月完成。

拜登重申他決定不對參與管道建設的公司實施制裁，因為這個項目即將竣工。這個決定引發民主與共和兩黨的批評。

梅克爾亦指出雙方意見分歧之處，但也強調兩國團結一致的地方，她表示：「我們擁有相同的價值觀，我們擁有相同的決心，將共同應對這個時代的挑戰」。

至於是否取消歐洲人前往美國旅行的防疫禁令，拜登承諾很快就會做出決定。

華盛頓和柏林當局對於中國議題的看法也有所分歧，德國一直在尋求與中國強化貿易關係。

梅克爾對此表示：「人們普遍認為中國在許多領域裡，是我們的競爭對手。然而與中國的貿易關係，必須建立在我們擁有公平競爭環境的假設基礎上」。

此外，兩位領導人異口同聲表示，當他們看到中國或任何其他國家試圖破壞民主原則和普世權利時，他們將挺身而出。拜登表示，兩國將團結一致，致力於解決歐盟或任何地方的民主「倒退」、腐敗和虛假的民粹主義。