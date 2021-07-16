許多被悶壞的民眾拚7/26能解封。對此，台大前感染科醫師林氏璧表示，七月底頂多降級而已，大家還是不可以報復性旅遊。現在和過去已經不同，如今社區才爆發過大規模感染，且社區中還是有案例，揪出並截斷所有無症狀者的傳播鏈並不容易，因此還呼籲大家仍不能群聚，要做好長期抗戰的準備。

林氏璧今在臉書上發文表示，許多人盼七月底能夠解封，但他認為七月底頂多就是降級，不可能會解封。因為現在與去年夏天不同，去年歷經56天、四個潛伏期的本土零確診，指揮中心都搬出西瓜慶祝，社區清得乾乾淨淨，當然解封。

林氏璧指出，目前的狀況完全不一樣，現在是已經社區大規模感染之後，社區中還是有案例，「嘉玲」可遇不可求，如同陳時中14日在記者會上說的「一旦有社區感染和社區傳播後，事實上要完全+0可能性已經非常低了。」

林氏璧認為要將所有無症狀感染者的傳染鏈通通找出並截斷，不是一件這麼容易的事情。即使七月底降級，仍舊不能國旅大爆發、報復性旅遊。台灣目前是疫情下半場的第一次段考結束，正在休生養息的階段，想回到過去的日子，唯一的解方就是趕緊提升疫苗覆蓋率，但要達成這個目標還須要在一段時間，因此大家要有耐心。

林氏璧以英國為例，英國疫苗施打率這麼高，Delta變異株還是照樣來，近七成的人至少打過第一劑還不夠，很可能需要更高的疫苗覆蓋率，所以不是這麼容易的事。「七月底頂多是降級，社區還是有疫情在流行，還不是可以群聚的時候，希望大家要有這樣的認知！保持耐心，做好長期作戰的準備，我們會越來越好的。」