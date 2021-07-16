國民黨前立委林郁方。（圖／翻攝自《中視》）

針對外界質疑政府因政治考量干預BNT疫苗採購，行政院發言人羅秉成昨日（15）回應「疫苗要買到，國家利益跟尊嚴也要顧到」，引發各界熱議。國民黨前立委林郁方痛批，衛福部部長陳時中屢次戴印有日本國旗口罩去接機，已踐踏中華民國尊嚴；311大地震台灣捐給日本200億日幣居全球之冠，日本還只送自己不打的AZ疫苗，台灣理應表示感謝但不需要感謝到這麼誇張的地步。

針對羅秉成的談話，林郁方15日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，其實「國家利益」與「國家尊嚴」並不一定畫上等號，有時候為了國家利益，尊嚴是要視情況而調整的，也就是所謂的「要活下去才有希望」。

話鋒一轉，林郁方指出，日本人捐疫苗給我們當然是很感謝，但中文有個詞叫「禮節」，坊間常說的「禮多人不怪」其實錯了，因為禮多是傷了你自己的尊嚴，所以陳時中面對日本的種種做法，踐踏的正是羅秉成愛講的「尊嚴」，同時也讓中華民國2300萬人沒有尊嚴。林認為，日本如果第一次送我們疫苗，陳去機場接機這還好，但已經第三次了每次都這麼做，陳還專程戴個印有日本國旗的口罩，敢問陳都已經公開戴口罩戴多久了？真的是「夠了！」

林郁方強調，2011年311大地震的時候台灣捐了約200億日幣給日本，折合約70億台幣，這個數字是全世界所有捐款加起來都還比不上的，讓他不禁想請問日本：「你送我們這個疫苗，是你自己最喜歡的嗎？你如果真的對台灣好，你要把你最喜歡打的疫苗送給我們才對，對不對？」這就像鄉下人請客吃飯，絕對是把最好的菜單拿出來請人，可見日本人也是按照他自己的「國家利益」來做決定的，並沒有把台灣人當成日本人。

林郁方坦言，日本這種作法與心態也很正常，日本當然要先照顧自己日本人，所以AZ疫苗並非日本人自己要用的東西，我們的感謝當然要降低一點，與「你需要卻拿出來分我」的感激之情是不可同語的。如果日本送自己不打的AZ疫苗給我們，陳時中都能這樣不斷戴印有日本國旗口罩去機場表達感激，那若日本送莫德納疫苗給我們，陳豈不要下跪了？若送輝瑞疫苗給我們，陳豈不要五體投地了？