副總統陳建仁昨晚在臉書還原接受國產疫苗試驗過程指出，14日他和內人才接到臺大醫院的通知，告訴我們参加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，「我打的是安慰劑」。該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。

對於國民黨市議員王鴻薇說，陳為什麼提前就知道自己打了什麼，陳建仁說，「對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她唐而皇之的謊話，更令人遺憾」。

陳建仁說，7月14日醫院通知他解盲結果，並告知他打的是安慰劑，也通知他安慰劑組補施打疫苗的延伸性計畫，目前計畫內容是包括5次回診和3次電訪：第一次回診包括計畫説明、簽署同意書、抽血檢驗、心電圖檢查、和理學檢查。

第二次回診包括施打第一劑疫苗和抽血。第三次回診是施打第二劑疫苗。第四次回診是施打第二劑後一個月的回診抽血。第五次回診是施打第二劑後六個月的安全性評估。「我決定繼續参加補施打疫苗的延伸計畫，支持國產疫苗的研發」！

陳建仁說，参加這次臨床試驗，他深刻體會到該臨床試驗的設計完善與執行嚴謹，可以媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。該試驗的雙盲程序、隨機分配、多中心合作、跨地區收案、第三方資料監測與分析、檢體採集與標準檢驗等，都是可圈可點。

他說，很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過。但是他相信大多數台灣民眾，都有很好的科學素養和思辨智慧，不會受到假消息的誤導，這是台灣自由民主培育出來的理性與公義！