去年World Masterpiece，台北101 4樓都會廣場化身法式莫內花園，有30場主題講座。（台北101提供）

台北101 PIAGET Sunlight Journey系列手鐲式彩寶花卉高級珠寶工藝腕表，黃金雕刻精美工藝，九重葛造型，價格店洽。（台北101提供）

台北101 BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI白金滿鑽腕表，334萬5000元。（台北101提供）

台北101 Chopard L’Heure du Diamant系列18K白金腕表，搭載Chopard 09.01-C自動上鏈機械機芯，符合倫理道德標準的18K白金手工復古質感表鏈，243萬元。（台北101提供）

台北101獨家Harry Winston萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計，首度抵台，鑲有227顆鑽石與有色寶石，寶石總重約7.66克拉，價格店洽。（台北101提供）

台北101 Chaumet 18K1白金鑲鑽腕表，山羊皮錶帶36萬5100元，絲緞表帶36萬6700元。（台北101提供）

台北101 Roger Dubuis Excalibur王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表，全台僅1只，價格店洽。（台北101提供）

台北101昨（15日）起首度在線上舉辦「頂級珠寶腕表大師之作World Masterpiece」，8月15日前珠寶腕表和國際精品享5％回饋，線上下單加碼購物金點數10倍送，瞄準七夕和父親節送禮商機。

今年World Masterpiece匯集逾20品牌、展出超過200件年度新作，首次搭配線上平台[email protected] 101線上預約、線下鑑賞服務，讓民眾在家也能享有精品級服務。

Stage 101結合跨平台展演、跨國夥伴合作、跨領域專家線上講座，切入消費者的居家閒暇時光，創造疫情之下的新商機。且透過「必看年度主流色系，綠面狂潮來襲」、「盤點7款最新高複雜功能表--大師之作成就一生夢想」、「指針滑過的美麗世界---散發魅力無限的仕女腕表」、「新手買表秘笈---十款入門機械表推薦」、及「2021珠寶作品收藏評鑑」5個主題內容讓藏家和消費者可線上參與。

World Masterpiece昨直播開展並舉辦線上記者會，且邀瑞士高級製表基金會FFH總理事陳楷遜分析疫後腕表2大趨勢，在於「復刻版、綠色表」當道，他分析過去25年來每當經濟狀況不明朗，表款就用顏色領領導趨勢，「只要改變顏色，是最經濟的做法」。

陳楷遜認為World Masterpiece線上開辦，與世界接軌，跟各珠寶腕表品牌把資源推到線上做法同步；台北101購物中心營運長朱麗文表示，疫後首重安全防疫， Stage 101可充分發揮線上導客平台的功能，為下一階段降級當前哨站，可人流控管、精準行銷、線上購買、送貨到府，或者可先看好喜愛商品，等降級後再到店購買。8月15日前，持101聯名卡消費珠寶腕表單筆滿5萬元送2500元、國際精品滿1萬元送500元。

台北101觀察，疫後全球高端腕表復甦表現最好，根據FH瑞士鐘表工業聯合會2020年年報與2021年5月報告，若以腕表價位分析，2020年疫情爆發以來，出口價格低於500瑞士法郎（約1萬5203元台幣）的鐘表跌幅最大，反觀出口價格高於3000瑞士法郎（9萬1221元台幣）的腕表跌幅最小，到今年5月已經接近平盤，顯見高復甦力的高端商品將是腕表市場的主要成長動能。且從Deloitte瑞士製表產業報告也可看見，2020年後超過9成零售訂單是超過1萬瑞士法郎（30萬4072元台幣）以上的表款。

陳楷遜以2019年世界鐘表出口價值分布圖來看，出口價值約500億元瑞士法郎（約1520億元3600萬元台幣）中，瑞士雖生產量僅3％，出口占整體51％；若以一般製表產量占86％，營業額僅占19％；高級製表雖僅14％，營業額卻占了81％。若以市場現況來看，奢侈品集團如LVMH、開雲、Richemont、SWATCH等集團，占總銷售額65％；獨立品牌如香奈兒、愛馬仕等品牌，占總銷售額30％；這2年廣泛被市場接受的藝匠-設計師品牌獨立製表大師則占5％，其中瑞士製表師Philippe Dufour的Simplicity二手表價值還超過上千萬元。