因應台灣疫苗短缺，台積電、永齡基金會合計採購1000萬劑BNT疫苗，民眾黨立委蔡壁如批評蔡政府，沒買夠疫苗數量，要靠友邦援助及民間企業捐贈，此時BNT疫苗契約簽訂後，蔡政府卻全員出動邀功、搶功、沾光蹭聲量，但實際上蔡政府已經多次錯失疫苗採購時間點，即使大內宣仍抹不掉事實，也驗證去年整年有關疫苗的官方說法，幾乎全是謊言。

蔡壁如指出，台灣從「Taiwan can help」淪落為「Taiwan needs help」，失能、缺乏危機感的蔡政府必須負最大責任；最近BNT疫苗買到了，鴻海與台積電低調不談簽約過程與細節，蔡政府卻全員出動邀功、搶功，想請問，這次收割BNT「韭菜」的黨政要員們，你們好意思嗎？面對被病毒奪走的700多條人命，你們睡得著嗎？

蔡壁如說，新冠疫苗是重要的抗疫物資，美國去年4月即提出疫苗加速研製的「曲速行動（5月拍板）」，並結盟英、德、法、義等國布局疫苗市場。WHO主導的COVAX（疫苗公平取得分配）計畫也很快上線，說的是保障開發中國家的疫苗人權，實則是針對富國壟斷疫苗的反制行動。

同年4月新加坡跨體制的專責小組成立，成軍2個月就拿下莫德納預購合約，同一時間，韓國簽訂AZ疫苗代工契約，以色列以2倍價錢搶購BNT與莫德納疫苗。

反觀同一時間，蔡政府重砸205億建置口罩國家隊，蔡英文宣布捐贈1千萬片口罩給疫情嚴重的國家，展開「Taiwan can help」的口罩外交。而指揮官陳時中人氣因連續「加零」飆漲，疫情指揮中心五名成員組成「防疫五月天」，前進各縣市逛大街、吃美食示範「防疫旅遊」，還拍了防疫紀錄片。

蔡壁如提到，去年11月18日BNT第三期臨床實驗成功，12月8日英國首先開打，同月21日BNT疫苗運抵新加坡，是亞洲第一個施打新冠疫苗的國家。反觀台灣，東洋代理BNT疫苗案破局，而當時全球9支主要疫苗，已下單或談判中的約103億劑，其中逾51億劑被美、英、日與歐盟等強國綁定，台灣錯失BNT，也錯失疫苗採購時機。

蔡壁如說，最離譜的，是行政院去年7月才編列115億元疫苗採購預算，今年6月追加224億餘元，但一切都晚了。