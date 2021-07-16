33歲鄭欣宜為香港藝人「肥肥」沈殿霞和「香帥」鄭少秋的女兒，媽媽病逝後，她也在演藝圈闖出一片天，然而日前卻傳出她身體亮紅燈的消息，鄭欣宜日前更新社群平台，在鏡頭前崩潰落淚，頓時引發熱議。

只見影片中，鄭欣宜的裝扮居家，她穿著灰色T恤，隨意紮起的頭髮有點凌亂，臉上也胭脂未施，以素顏模樣示人，看起來十分憔悴，她在鏡頭前情緒失控，不停的哭，儘管鄭欣宜解釋她是因為看港劇《大叔的愛》太入戲，但還是讓粉絲十分擔心，還有知情人士爆料，其實鄭欣宜3月罹患了急性盲腸炎。

爆料指出，鄭欣宜送院後一度情況危急，在手術過程中十分痛苦，消息一出，不少網友都質疑真實性，鄭欣宜日前PO出在醫院的影片，曝光她躺在病床上解釋病情的畫面，她透露腹部開了3個孔切除盲腸，自己確實罹患了急性盲腸炎，3月17日發現後就立刻入住安排手術。

鄭欣宜罹患急性盲腸炎，在鏡頭面露痛苦。（圖/翻攝自微博）

儘管已經手術結束，鄭欣宜仍非常痛苦，腹部傷口很不舒服，在還原患病過程的同時，她時不時露出痛苦的神情，令粉絲感到心疼，消息曝光後，不少人都紛紛為她加油打氣，希望她能夠早日康復。