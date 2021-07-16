民進黨中常委、北市議員梁文傑。（本報資料照片）

鴻海、台積電買到1000萬劑BNT疫苗，但民進黨中常委、北市議員梁文傑14日在網路節目Yahoo TV《鄉民大會》上爆料，要不是民進黨找來台積電幫忙買，鴻海創辦人郭台銘根本買不到疫苗，打臉先前總統府堅稱「是台積電主動申請採購捐贈疫苗」的說法。

梁文傑說，疫苗上面就算用簡體中文寫「復必泰」也沒什麼，也不是談判重點，如今能買到疫苗，不是因郭董，是因台積電，對大陸來講，鴻海百萬勞工要在大陸賺錢，鴻海是被大陸控制，但台積電不一樣，受到德國、美國重視。

梁文傑表示，美國也不是那麼重視郭董，先前郭董說到威斯康辛州投資100億美金，既沒領先技術、也沒創造工作機會，被重視程度遠不如台積電，鴻海根本排不到，郭董要清楚買疫苗中間的真正問題，不是台灣這邊。

「因有台積電才買得到！」梁文傑說，「老實說，我們根本不在乎郭董」，有人說郭董買到疫苗要選總統，從政治計算上，民進黨也希望郭董聲勢大好，因郭董是拿國民黨票，跟民進黨有什麼關係？當然郭董能夠買到疫苗當然最好，「所以我們也找來台積電幫郭董買，郭才買得到 」。

無黨籍北市議員鍾小平直言「所以是民進黨找台積電買嘛！」假扮郭台銘的藝人郭子乾問「所以沒台積電，郭台銘買不到？」梁斷言「我認為買不到。」

梁文傑也提到，大陸本來是要繼續擋買疫苗，但沒想到美國跟日本一下子丟那麼多疫苗來，台灣危機暫時解除，大陸不想繼續卡、當壞人，因還是要對台灣做統戰工作，若不撥給台灣疫苗，統戰就做不下去，「若我是共產黨，我就送台灣5000萬BNT疫苗，也不算什麼，但中共不做，還要郭董花錢，統戰做很差！」

名嘴謝寒冰則嗆，大陸是說科興、BNT疫苗隨台灣選，但民進黨不要，國台辦也有明確這樣說，但民進黨看到美國、日本送來疫苗後，變成疫苗乞丐，民調大跌，所以才趕快做讓民間採購這件事。