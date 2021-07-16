新冠肺炎疫情之下，健保署為配合新南向政策，持續與新南向國家交流，近期也參與了中華民國對外貿易發展協會舉辦的「2021新南向臺灣形象展」，展現全民健保科技於防疫之應用，呈現台灣醫療衛生軟實力。

健保署表示，該署近幾年曾赴越南及菲律賓辦理全民健保暨醫療資訊工作坊，與當地中央及地方政府醫療衛生單位、醫院人員等進行實務交流。今年受限新冠肺炎影響，無法進行人際交流，但為持續與新南向國家交流，仍參與由中華民國對外貿易發展協會舉辦的「2021新南向臺灣形象展」，於「臺灣健康產業主題館」線上展現全民健保科技於防疫之應用。

全民健保已邁入第26年，建立的健保資料庫及與時俱進的資訊系統，是我國成功運用數位科技防疫的重要關鍵。健保署在疫情期間，配合中央流行疫情指揮中心，運用健保VPN網路及健保醫療資訊雲端系統已廣布於各醫療院所的優勢，透過整合跨部會資料，提供醫療院所查詢病人的TOCC(Travel history旅遊史、Occupation職業別、Contact history接觸史及Cluster是否群聚)等防疫資訊，減少院內、群聚和社區感染擴散風險。尤其是配合政府建置口罩實名制販售平台，搭配健保卡資訊系統讓國人可以在藥局、衛生所、超商等管道公平買到防疫口罩，一舉解決「口罩之亂」。

健保署表示，為因應今年5月疫情變化，健保署搭配醫療院所新冠肺炎病毒檢測的結果上傳作業，由健保署協助快篩及PCR檢測結果資料收載，健康存摺亦於5月6日新增「新型冠狀病毒檢測結果」查詢功能，提供民眾快速取得檢測結果，普遍獲得民眾的好評。6月29日新增民眾自行登錄「居家快篩」功能，後續於7月9日整合健康存摺內的「新型冠狀病毒檢測結果」與「預防接種」資料，以「時間序」方式呈現「COVID-19預防接種／病毒檢測結果」，讓民眾更方便管理自己的健康資料，防疫生活融入自我健康管理。

此外，健保署也運用健保大數據導入人工智慧(AI)技術，與國內研究團隊合作開發胸部X光影像AI輔助診斷模型，迅速提供醫師評估是否需進一步治療，嚴防疫情擴散。

健保署表示，「2021越南臺灣形象展」於7月15日進行線上開展，展覽將持續至8月23日，之後將陸續舉辦馬來西亞、泰國、印度及印尼等線上展覽，健保署於展覽中展現全民健保科技於防疫之應用，共同呈現臺灣醫療衛生軟實力。