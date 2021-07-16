隔夜美股那斯達克收黑，三星走跌，以及新冠疫情影響下，韓股也疲弱不振，目前在3,269.80點，跌16.42點或0.5%。同時，韓元走貶，公債殖利率也下降。

三星電子與SK海力士，分別下跌0.99%與2.43%，Naver則漲 1.11%。

韓國政府16日表示，將再緊縮社交禁令，因為新冠疫情已有擴大跡象。

一美元可兌換1,142.7韓元，韓元貶0.11%。

韓國3年期公債殖利率跌1.5個基本點至1.484%，而10年期的也跌2.5個基本點至2.003%。