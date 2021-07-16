淡水樹興社區是新北農村再造的模範社區，社區最大特色是推出共同品牌「真蒔樹興－蒔茶油」，如今面對新冠肺炎疫情，樹興農社區再度大團結，推出匯集地方小農生產的「蔬菜箱」，更親送到淡水鄉親府中，青農許元耀表示，大家團結一定可以挺過疫情。

淡水樹興社區位在淡水山區，地方資源豐富無農藥耕作多年，近年來推廣食農教育，由導覽員帶領民眾參與食農活動、認識當地農村歷史遺跡、生態導覽，社區共同品牌「真蒔樹興－蒔茶油」是重點特色，樹興社興疫情前假日也都舉辦小農文創市集，創造就業機會，幫助社區小農收益增加。

青農許元耀表示，如今碰上疫情，每天要吃什麼成為民眾最頭痛的問題，社區青農每週四會公告當週蔬菜箱菜色，並於週六親送至淡水鄉親府上，縮短食物里程，民眾可使用社區自製的茶籽油，在家就能做出各式各樣的茶油料理，像是茶油炒飯、茶油雞都是很受喜愛的菜色。

許元耀補充，目前正值秋葵的產季，社區也有種植秋葵，不少人喜愛它獨特的口感，同時它也是種營養價值高的蔬菜，含有鉀、鈣、維生素C、維生素B1、膳食纖維等人體所需營養，利用茶籽油搭配上當季的蔬菜，就能料理出各種帶著茶油獨特香味的佳餚。

農業局長李玟表示，新北市農再社區夥伴們平時多有自種新鮮、健康的蔬果，讓民眾不用擔心吃到有農藥殘留的蔬果，在疫情期間民眾雖無法到社區實地選購，但民眾可上網搜尋新北市政府農業局「美味健康得來速」支持各區在地小農，在家也能夠吃在地、食當季。