高雄市65歲蔡姓男子，昨（15日）上午接種莫德納疫苗，傍晚在家中暈倒送醫搶救不治。檢警今（16日）上午進行相驗，初步認定無外力介入。不過小他20歲的越南籍妻子以及其他家屬，還在猶豫是否同意解剖遺體，進一步釐清蔡男死因。

據了解，蔡男在碼頭擔任領班，15日上午在高雄展覽館打完疫苗就去上班，下班回家後，在脫衣服的過程中，忽然昏倒、意識不清，家屬緊急打119求助，在晚間6時15分被送到阮綜合醫院的急診搶救，卻不幸於晚間7時11分宣布急救無效，回天乏術。

蔡男妻子是小他20歲的越南籍外配，她悲痛表示，丈夫身體狀況良好，兩人曾聊到有人打疫苗後死亡，她勸「那你不要打」，但丈夫堅持要打，豈料打完疫苗就發生憾事，面對突來的變故，蔡妻無助說：「那我怎麼辦？」。

據ETtoday新聞雲報導，檢警今（16日）上午進行相驗，蔡男妻子與弟弟都到場，初步相驗結果認定，沒有外力介入，但是否進行解剖，進一步釐清死因，家屬仍在猶豫，尚未決定。

而高市府衛生局表示，蔡男有慢性病史，15日上午接種疫苗後，無特別不適反應，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

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